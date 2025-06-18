Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列
男子套头圆领上衣
¥699
Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列男子套头圆领上衣缔造舒适感受，伴你欢庆新年。这款经典叠搭单品采用厚实法式毛圈面料，舒适出众；背面下摆饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，塑就非凡质感。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HQ8826-010
Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列
¥699
Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列男子套头圆领上衣缔造舒适感受，伴你欢庆新年。这款经典叠搭单品采用厚实法式毛圈面料，舒适出众；背面下摆饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，塑就非凡质感。
产品细节
- 面料：100% 棉。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 刺绣细节
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HQ8826-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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