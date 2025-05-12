Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列
男子长裤
¥399¥69942% 折让
Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列男子长裤缔造舒适感受，伴你欢庆新年。该长裤采用厚实法式毛圈面料，舒适出众；背面饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，塑就非凡质感。
- 显示颜色： 尘光子色/微绿
- 款式： HQ8828-025
Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列
¥399¥69942% 折让
Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列男子长裤缔造舒适感受，伴你欢庆新年。该长裤采用厚实法式毛圈面料，舒适出众；背面饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，塑就非凡质感。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边口袋搭配后身口袋，提供多种储物选择
产品细节
- 100% 棉
- 弹性裤管口
- 可机洗
- 显示颜色： 尘光子色/微绿
- 款式： HQ8828-025
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。