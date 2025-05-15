 

Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列

男子长裤

¥549¥69921% 折让

Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列男子长裤缔造舒适感受，伴你欢庆新年。该长裤采用厚实法式毛圈面料，舒适出众；背面饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，塑就非凡质感。


  • 显示颜色： 尘光子色/微绿
  • 款式： HQ8828-025

Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列

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Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列男子长裤缔造舒适感受，伴你欢庆新年。该长裤采用厚实法式毛圈面料，舒适出众；背面饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，塑就非凡质感。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 侧边口袋搭配后身口袋，提供多种储物选择

产品细节

  • 100% 棉
  • 弹性裤管口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 尘光子色/微绿
  • 款式： HQ8828-025

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