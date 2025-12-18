Jordan Flight Fleece
女子 Oversize 风短袖法式毛圈上衣
34% 折让
Jordan Flight Fleece 女子 Oversize 风短袖法式毛圈上衣采用超宽松版型，缔造非凡舒适感受。此款厚实法式毛圈上衣采用整版水洗处理，塑就复古外观和质感。下摆、衣领和衣袖采用毛边设计，彰显不凡格调。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IB9851-010
产品细节
- 90% 棉/10% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
