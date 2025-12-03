 
Jordan Flight Mountainside 女子印花长袖连体衣 - 白金色

Jordan Flight Mountainside

女子印花长袖连体衣

25% 折让

Jordan Flight Mountainside 女子印花长袖连体衣质地柔软，成就展现个性的基础叠搭单品。背面上部隐藏式拉链和底部简约按扣设计，营造舒适感受；高开衩剪裁和高领设计，塑就出众街头格调。整版印花灵感源自迈克尔·乔丹的经典灌篮照片，堪称连体衣佳选。


  • 显示颜色： 白金色
  • 款式： HV3335-043

产品细节

  • 面料/腋/胯下拼接里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。