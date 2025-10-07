Jordan Flight Mountainside 女子长袖连体衣采用匠心设计，质感柔软，是助你彰显个性风范的基础单品。 后身上部隐藏式拉链和底部简约按扣设计，营造舒适感受；高开衩剪裁和高领设计，塑就出众街头格调。

