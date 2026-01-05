 
Jordan Flight Mountainside 男子仿羊羔绒夹克 - 清透蓝/黑

Jordan Flight

Mountainside 男子仿羊羔绒夹克

40% 折让

Jordan Flight Mountainside 男子仿羊羔绒夹克采用仿羊羔绒面料，结合柔软摇粒绒里料，并巧搭刺绣品牌标志，给你温暖舒适感，塑就心仪之选。JORDAN 品牌此番打造的户外装备，采用宽松版型，并搭载 Therma-FIT 技术，为你锁住温暖。


  • 显示颜色： 清透蓝/黑
  • 款式： HV0779-406

Jordan Flight

40% 折让

Jordan Flight Mountainside 男子仿羊羔绒夹克采用仿羊羔绒面料，结合柔软摇粒绒里料，并巧搭刺绣品牌标志，给你温暖舒适感，塑就心仪之选。JORDAN 品牌此番打造的户外装备，采用宽松版型，并搭载 Therma-FIT 技术，为你锁住温暖。

其他细节

  • 隐藏式拉链口袋，可供安全存储小物件
  • Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。外接片/口袋：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 清透蓝/黑
  • 款式： HV0779-406

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。