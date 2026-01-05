Jordan Flight
Mountainside 男子仿羊羔绒夹克
40% 折让
Jordan Flight Mountainside 男子仿羊羔绒夹克采用仿羊羔绒面料，结合柔软摇粒绒里料，并巧搭刺绣品牌标志，给你温暖舒适感，塑就心仪之选。JORDAN 品牌此番打造的户外装备，采用宽松版型，并搭载 Therma-FIT 技术，为你锁住温暖。
- 显示颜色： 清透蓝/黑
- 款式： HV0779-406
Jordan Flight
40% 折让
Jordan Flight Mountainside 男子仿羊羔绒夹克采用仿羊羔绒面料，结合柔软摇粒绒里料，并巧搭刺绣品牌标志，给你温暖舒适感，塑就心仪之选。JORDAN 品牌此番打造的户外装备，采用宽松版型，并搭载 Therma-FIT 技术，为你锁住温暖。
其他细节
- 隐藏式拉链口袋，可供安全存储小物件
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。外接片/口袋：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 清透蓝/黑
- 款式： HV0779-406
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。