Jordan Flight Renegade
女子拒水夹克
¥999
Jordan Flight Renegade 女子拒水夹克采用宽松版型，造就日常佳选单品。采用拒水梭织面料结合网眼布里料，舒适非凡，同时搭配菱形口袋等经典 Jordan 细节。
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： HJ0545-206
Jordan Flight Renegade
¥999
Jordan Flight Renegade 女子拒水夹克采用宽松版型，造就日常佳选单品。采用拒水梭织面料结合网眼布里料，舒适非凡，同时搭配菱形口袋等经典 Jordan 细节。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
- 正面口袋
- 左侧衣袖设有拉链口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： HJ0545-206
敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。