Jordan Flight Renegade

¥999

Jordan Flight Renegade 女子拒水夹克采用宽松版型，造就日常佳选单品。采用拒水梭织面料结合网眼布里料，舒适非凡，同时搭配菱形口袋等经典 Jordan 细节。

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