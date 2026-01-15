Jordan Flight Renegade
女子绗缝夹克
13% 折让
Jordan Flight Renegade 女子绗缝夹克采用超宽松版型和落肩设计，轻松自在；正面缝褶细节搭配背面褶裥元素，塑就独特造型。你中意的标志性元素也都有——左侧菱形袖袋、罗纹衣领和按扣插手口袋。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IF1051-010
Jordan Flight Renegade
13% 折让
Jordan Flight Renegade 女子绗缝夹克采用超宽松版型和落肩设计，轻松自在；正面缝褶细节搭配背面褶裥元素，塑就独特造型。你中意的标志性元素也都有——左侧菱形袖袋、罗纹衣领和按扣插手口袋。
其他细节
- 梭织斜纹外层，经久耐穿
- 里料触感顺滑，便于轻松叠搭
- 合成材质填充物轻盈非凡，帮助保持温暖
- 左袖设有拉链口袋，搭配衣身侧边按扣口袋，提供安全储物空间
产品细节
- 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IF1051-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。