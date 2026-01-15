Jordan Flight Renegade 女子绗缝夹克采用超宽松版型和落肩设计，轻松自在；正面缝褶细节搭配背面褶裥元素，塑就独特造型。你中意的标志性元素也都有——左侧菱形袖袋、罗纹衣领和按扣插手口袋。

