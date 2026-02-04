 
Jordan Flight Renegade 新年系列男子夹克 - 黑

Jordan Flight Renegade 新年系列

男子夹克

25% 折让

Jordan Flight Renegade 新年系列男子夹克采用连帽设计，助你喜迎马年。采用合成革外层、梭织衬里和轻盈合成材质填充物，打造理想休闲单品。可搭配 Jordan 新年系列下装，打造风格协调的造型，适合节日期间及日常穿着。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ3949-010

产品细节

  • 面料：合成革。里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 必要时可使用湿布清洁
