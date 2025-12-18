Jordan Flight Renegade 新年系列男子夹克采用连帽设计，助你喜迎马年。采用合成革外层、梭织衬里和轻盈合成材质填充物，打造理想休闲单品。可搭配 Jordan 新年系列下装，打造风格协调的造型，适合节日期间及日常穿着。

