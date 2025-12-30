 
Jordan Flight Renegade 男子夹克 - 黑/椒红/白色

Jordan Flight Renegade

男子夹克

¥1,699
黑/椒红/白色
军裤卡其/卡其/黑
舰队蓝/浅蓝灰/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan 风范焕新演绎经典夹克。Jordan Flight Renegade 男子夹克采用斜纹面料，经久耐穿；顺滑梭织里料搭配宽松版型，便于叠搭。衣身内置口袋和罗纹袖口等标志性细节，尽显 Jordan 经典风范。


  • 显示颜色： 黑/椒红/白色
  • 款式： IH0872-010

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。罗纹拼接/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
