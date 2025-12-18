 
Jordan Flight Therma-FIT 女子羽绒夹克 - 幻影

Jordan Flight

Therma-FIT 女子羽绒夹克

30% 折让

Jordan Flight Therma-FIT 女子羽绒夹克采用梭织面料，搭配羽绒填充物、可拆卸风帽和挡风片设计，结合 Therma-FIT 技术，助你在冷天保持温暖。 宽松版型，轻松打造叠搭造型。


  • 显示颜色： 幻影
  • 款式： HV0361-057

Jordan Flight

30% 折让

Jordan Flight Therma-FIT 女子羽绒夹克采用梭织面料，搭配羽绒填充物、可拆卸风帽和挡风片设计，结合 Therma-FIT 技术，助你在冷天保持温暖。 宽松版型，轻松打造叠搭造型。

其他细节

  • Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量
  • 按扣口袋，可安全存储小物件

产品细节

  • 面料/拼接填充物：100% 聚酯纤维。 里料：100% 锦纶。 填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：198克（M码）
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影
  • 款式： HV0361-057

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。