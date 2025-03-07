Jordan Fly

平整帽檐运动帽

¥199
¥249
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深藏青/白色
黑/白色

Jordan Fly 平整帽檐运动帽采用斜纹棉料和低帽冠设计，打造舒适的运动风版型。 平整帽檐结合正面经典 Jumpman 标志，背面织带搭配插扣设计，造就理想百搭之选。

  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： FZ2050-410

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