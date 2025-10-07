Jordan Franchise
下站东单男子拖鞋
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Franchise 男子拖鞋采用结实柔韧泡绵，为步伐提供有力支撑。 鞋床具有轻微弧度，有助稳固双足。 右脚固定带饰有 Jumpman 标志，彰显 Jordan 荣耀。
- 显示颜色： 麻黄/燕麦色/中橄榄绿/灰黑
- 款式： HQ8112-200
Jordan Franchise
40% 折让
Jordan Franchise 男子拖鞋采用结实柔韧泡绵，为步伐提供有力支撑。 鞋床具有轻微弧度，有助稳固双足。 右脚固定带饰有 Jumpman 标志，彰显 Jordan 荣耀。
其他细节
- 前足合成材质固定带，帮助稳固双足
- 弧形泡绵鞋床，质感柔软且富有支撑力
- 泡绵外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 麻黄/燕麦色/中橄榄绿/灰黑
- 款式： HQ8112-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。