 
Jordan Franchise 下站东单男子拖鞋 - 麻黄/燕麦色/中橄榄绿/灰黑

Jordan Franchise

下站东单男子拖鞋

40% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan Franchise 男子拖鞋采用结实柔韧泡绵，为步伐提供有力支撑。 鞋床具有轻微弧度，有助稳固双足。 右脚固定带饰有 Jumpman 标志，彰显 Jordan 荣耀。


  • 显示颜色： 麻黄/燕麦色/中橄榄绿/灰黑
  • 款式： HQ8112-200

Jordan Franchise

40% 折让

Jordan Franchise 男子拖鞋采用结实柔韧泡绵，为步伐提供有力支撑。 鞋床具有轻微弧度，有助稳固双足。 右脚固定带饰有 Jumpman 标志，彰显 Jordan 荣耀。

其他细节

  • 前足合成材质固定带，帮助稳固双足
  • 弧形泡绵鞋床，质感柔软且富有支撑力
  • 泡绵外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 麻黄/燕麦色/中橄榄绿/灰黑
  • 款式： HQ8112-200

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。