Jordan Franchise
男子拖鞋
32% 折让
Jordan Franchise 男子拖鞋采用结实柔韧泡绵，为步伐提供有力支撑。鞋床具有轻微弧度，塑就稳固贴合感。固定带饰有 Jumpman 标志，彰显 Jordan 荣耀。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HF3263-100
其他细节
- 前足合成材质固定带，帮助稳固双足
- 弧形泡绵鞋床，质感柔软且富有支撑力
- 泡绵外底，铸就强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
