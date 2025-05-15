Jordan Heir Series PF
杨舒予球员配色女子篮球鞋
¥599¥79925% 折让
上脚 Jordan Heir Series PF 女子篮球鞋，助你一往无前。该鞋款根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。嵌入式中底，缔造出色灵活性；内置包覆设计贴合双足，在侧向运动中提供出众支撑力。即刻上脚，化身赛场大咖，尽情驰骋，自信突破。
- 显示颜色： 白色/幻影灰白/帆白/足球灰
- 款式： HV4059-101
Jordan Heir Series PF
¥599¥79925% 折让
上脚 Jordan Heir Series PF 女子篮球鞋，助你一往无前。该鞋款根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。嵌入式中底，缔造出色灵活性；内置包覆设计贴合双足，在侧向运动中提供出众支撑力。即刻上脚，化身赛场大咖，尽情驰骋，自信突破。
耐穿鞋笼，流线贴合
鞋笼设计贴合双足，提供出众的支撑贴合感，助你自如纵横球场。
嵌入设计，回弹缓震
内嵌式 Cushlon 3.0 泡绵中底，赋予足底轻盈回弹缓震效果，助力在球场上灵活畅动。正因如此，Heir 鞋款具有高性能篮球鞋的出色近地感。
出众抓地力
橡胶外底融入人字形底纹，铸就强劲抓地力，助你瞬息急停和转向。
其他细节
鞋面采用轻盈织物与耐穿合成材质，缔造透气舒适体验
产品细节
- PF 版本采用匠心设计，助力驰骋户外球场
- 后跟提拉设计
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/幻影灰白/帆白/足球灰
- 款式： HV4059-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。