 
Jordan Heir Series PF 男子篮球鞋 - 米白/激光橙/海洋深蓝/矿物青

Jordan Heir Series PF

男子篮球鞋

32% 折让
米白/激光橙/海洋深蓝/矿物青
白色/火焰红/黑

上脚 Jordan Heir Series PF 男子篮球鞋，助你一往无前。该鞋款根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。嵌入式中底，缔造出色灵活性；鞋笼设计贴合双足，在侧向运动中提供出众支撑力。即刻上脚，化身赛场大咖，尽情驰骋，自信突破。


  • 显示颜色： 米白/激光橙/海洋深蓝/矿物青
  • 款式： FQ3859-101

Jordan Heir Series PF

32% 折让

耐穿鞋笼，流线贴合

鞋笼设计贴合双足，提供出众的支撑贴合感，助你自如纵横球场。

嵌入设计，出色性能

内嵌式 Cushlon 3.0 泡绵中底，赋予足底轻盈回弹缓震效果，助力在球场上灵活畅动。 正因如此，Heir 鞋款具备高性能篮球鞋的出色近地感。

出众抓地力

橡胶外底融入人字形底纹，铸就强劲抓地力，助你瞬息急停和转向。

其他细节

鞋面采用轻盈织物和耐穿合成材质，缔造透气舒适体验

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 橡胶外底
  • PF 版本采用匠心设计，助力驰骋球场
