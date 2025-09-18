上脚 Jordan Heir Series PF 男子篮球鞋，助你一往无前。该鞋款根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。嵌入式中底，缔造出色灵活性；鞋笼设计贴合双足，在侧向运动中提供出众支撑力。即刻上脚，化身赛场大咖，尽情驰骋，自信突破。

上脚 Jordan Heir Series PF 男子篮球鞋，助你一往无前。该鞋款根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。嵌入式中底，缔造出色灵活性；鞋笼设计贴合双足，在侧向运动中提供出众支撑力。即刻上脚，化身赛场大咖，尽情驰骋，自信突破。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。