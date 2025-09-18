Jordan Heir Series PF
男子篮球鞋
32% 折让
上脚 Jordan Heir Series PF 男子篮球鞋，助你一往无前。该鞋款根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。嵌入式中底，缔造出色灵活性；鞋笼设计贴合双足，在侧向运动中提供出众支撑力。即刻上脚，化身赛场大咖，尽情驰骋，自信突破。
- 显示颜色： 米白/激光橙/海洋深蓝/矿物青
- 款式： FQ3859-101
Jordan Heir Series PF
耐穿鞋笼，流线贴合
鞋笼设计贴合双足，提供出众的支撑贴合感，助你自如纵横球场。
嵌入设计，出色性能
内嵌式 Cushlon 3.0 泡绵中底，赋予足底轻盈回弹缓震效果，助力在球场上灵活畅动。 正因如此，Heir 鞋款具备高性能篮球鞋的出色近地感。
出众抓地力
橡胶外底融入人字形底纹，铸就强劲抓地力，助你瞬息急停和转向。
其他细节
鞋面采用轻盈织物和耐穿合成材质，缔造透气舒适体验
产品细节
- 后跟提拉设计
- 橡胶外底
- PF 版本采用匠心设计，助力驰骋球场
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
