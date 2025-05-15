Jordan Hex Mule
女子拖鞋
¥399¥49920% 折让
售罄：此配色当前无货
渴望一双运动风穆勒鞋？Jordan Hex Mule 女子拖鞋沿袭 Hex Slide 鞋款经典前卫设计，采用封闭式鞋头，成就换季理想之选。
- 显示颜色： 天体金/天体金
- 款式： DX6405-200
Jordan Hex Mule
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渴望一双运动风穆勒鞋？Jordan Hex Mule 女子拖鞋沿袭 Hex Slide 鞋款经典前卫设计，采用封闭式鞋头，成就换季理想之选。
其他细节
- 鞋款采用高密度泡绵模压而成，令你在迈步时畅享舒适贴合体验
- 利落棱角设计，尽显休闲格调
产品细节
- 显示颜色： 天体金/天体金
- 款式： DX6405-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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