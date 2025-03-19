Jordan Hex Mule

女子拖鞋

¥399
¥499
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渴望一双运动风穆勒鞋？Jordan Hex Mule 女子拖鞋沿袭 Hex Slide 鞋款经典前卫设计，采用封闭式鞋头，成就换季理想之选。

  • 显示颜色： 天体金/天体金
  • 款式： DX6405-200

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