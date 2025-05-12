 

Jordan Hex Mule

女子拖鞋

¥289¥49942% 折让
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渴望一双运动风穆勒鞋？Jordan Hex Mule 女子拖鞋沿袭 Hex Slide 鞋款经典前卫设计，采用封闭式鞋头，成就换季理想之选。


  • 显示颜色： 天体金/天体金
  • 款式： DX6405-200

Jordan Hex Mule

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渴望一双运动风穆勒鞋？Jordan Hex Mule 女子拖鞋沿袭 Hex Slide 鞋款经典前卫设计，采用封闭式鞋头，成就换季理想之选。

其他细节

  • 鞋款采用高密度泡绵模压而成，令你在迈步时畅享舒适贴合体验
  • 利落棱角设计，尽显休闲格调

产品细节

  • 显示颜色： 天体金/天体金
  • 款式： DX6405-200

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