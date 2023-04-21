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      Jordan Hydro 7 V2

      男子拖鞋

      ¥259
      ¥369
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      黑/金属金
      白色/健身红/黑/黑

      Jordan Hydro 7 V2 拖鞋搭配柔软泡棉鞋底，营造非凡舒适感受，便于运动后恢复。

      • 显示颜色： 黑/金属金
      • 款式： BQ6290-007

      尺寸与尺码

      根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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