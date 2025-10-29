Jordan
Icon 人造毛皮斜挎包
18% 折让
Jordan Icon 人造毛皮斜挎包灵感来自行李包，采用拉链主袋，精简尺寸，助你轻装上阵。采用柔软耐用的人造毛皮，巧搭整版爆裂纹设计，与 Jordan 运动鞋相得益彰；卷式提手搭配可拆卸可调节式肩带，打造多元携背方式。
- 显示颜色： 水泥灰
- 款式： IQ3195-067
产品细节
- 尺寸：229 x 102 x 127 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
