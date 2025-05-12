 

Jordan

Jumpman 大童凉感工装短裤

¥249¥32924% 折让
黑
麻黄

Jordan Jumpman 大童凉感工装短裤功能出众，采用弹性面料，塑就自如无拘的运动体验，堪称暖天佳选单品。 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；宽敞大口袋设有魔术贴粘扣，可安全收纳小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色：
  • 款式： II3088-010

Jordan

¥249¥32924% 折让

Jordan Jumpman 大童凉感工装短裤功能出众，采用弹性面料，塑就自如无拘的运动体验，堪称暖天佳选单品。 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；宽敞大口袋设有魔术贴粘扣，可安全收纳小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 75% 锦纶/25% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II3088-010

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