Jordan

Jumpman 大童凉感短裤

¥349

传奇浅褐
黑

Jordan Jumpman 大童凉感短裤采用梭织面料，舒适百搭，不仅适合田径运动，也适合在参与其他运动时穿着。该款短裤富有弹力，缔造自如运动体验；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；口袋设计，便于存放现金、钥匙或手机等小物件。

  • 显示颜色： 传奇浅褐
  • 款式： II3090-203

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