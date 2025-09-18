 
Jordan Jumpman 大童打孔拼接梭织长裤 - 黑

Jordan

Jumpman 大童打孔拼接梭织长裤

17% 折让
黑
中卡其

Jordan Jumpman 大童打孔拼接梭织长裤采用聚酯纤维混纺面料结合四向弹性设计，实现自如运动体验；裤腿外侧融入打孔拼接设计，帮助提升透气性。弹性腰部搭配前开口抽绳，舒适贴合；休闲锥形裤筒结合弹性裤管口，塑就稳固感受；口袋设计，便于存放随身小物件。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ5324-010

Jordan

17% 折让

产品细节

  • 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

