Jordan
Jumpman 大童打孔拼接梭织长裤
17% 折让
Jordan Jumpman 大童打孔拼接梭织长裤采用聚酯纤维混纺面料结合四向弹性设计，实现自如运动体验；裤腿外侧融入打孔拼接设计，帮助提升透气性。弹性腰部搭配前开口抽绳，舒适贴合；休闲锥形裤筒结合弹性裤管口，塑就稳固感受；口袋设计，便于存放随身小物件。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ5324-010
产品细节
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
