Jordan Jumpman Air

男子 T 恤

¥229

毒液绿/黑
极地蓝/黑
白色/黑

Jordan Jumpman Air 男子 T 恤采用柔软耐穿的舒适棉料，缀以反光徽标，呈现经典格调，缔造非凡贴合感。

  • 显示颜色： 毒液绿/黑
  • 款式： 605289-331

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