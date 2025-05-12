Jordan Jumpman
Dri-FIT 速干头带（1 条）
¥109¥13921% 折让
Jordan Jumpman Dri-FIT 速干头带（1 条）能帮助减少汗水干扰视线，助你轻松投出致胜一球。Dri-FIT 技术，令你保持舒适，专注应战。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HM7001-010
Jordan Jumpman
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Jordan Jumpman Dri-FIT 速干头带（1 条）能帮助减少汗水干扰视线，助你轻松投出致胜一球。Dri-FIT 技术，令你保持舒适，专注应战。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 弹性材料，带来稳固贴合感受
产品细节
- 材质：锦纶/二烯类弹性纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HM7001-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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