Jordan Jumpman
Dri-FIT 速干护腕（1 对）
¥99¥14933% 折让
Jordan Jumpman Dri-FIT 速干护腕（1 对）搭载导湿速干技术，让你在比赛升温之际畅享干爽，不断上篮得分。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HM6834-010
Jordan Jumpman
¥99¥14933% 折让
Jordan Jumpman Dri-FIT 速干护腕（1 对）搭载导湿速干技术，让你在比赛升温之际畅享干爽，不断上篮得分。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 弹性设计，舒适贴合手腕
产品细节
- 材质：锦纶/二烯类弹性纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HM6834-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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