Jordan
Jumpman Take Flight 婴童连体衣和头带套装
¥159¥26940% 折让
Jordan Jumpman Take Flight 婴童连体衣和头带套装彰显春日魅力。短袖连体衣采用混纺罗纹针织面料，柔软亲肤；叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱；搭配薄纱蓬蓬裙，增添精致趣味格调。配套头带采用针织面料，结合魔术贴粘扣设计，塑就舒适贴合感。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IF0178-133
Jordan
¥159¥26940% 折让
Jordan Jumpman Take Flight 婴童连体衣和头带套装彰显春日魅力。短袖连体衣采用混纺罗纹针织面料，柔软亲肤；叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱；搭配薄纱蓬蓬裙，增添精致趣味格调。配套头带采用针织面料，结合魔术贴粘扣设计，塑就舒适贴合感。
产品细节
- 头带：58% 棉/37% 聚酯纤维/5% 氨纶。连体衣：主身：60% 棉/37% 聚酯纤维/3% 氨纶。网布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IF0178-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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