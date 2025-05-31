 

Jordan

Jumpman Take Flight 婴童连体衣和头带套装

¥159¥26940% 折让

Jordan Jumpman Take Flight 婴童连体衣和头带套装彰显春日魅力。短袖连体衣采用混纺罗纹针织面料，柔软亲肤；叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱；搭配薄纱蓬蓬裙，增添精致趣味格调。配套头带采用针织面料，结合魔术贴粘扣设计，塑就舒适贴合感。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IF0178-133

Jordan

¥159¥26940% 折让

Jordan Jumpman Take Flight 婴童连体衣和头带套装彰显春日魅力。短袖连体衣采用混纺罗纹针织面料，柔软亲肤；叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱；搭配薄纱蓬蓬裙，增添精致趣味格调。配套头带采用针织面料，结合魔术贴粘扣设计，塑就舒适贴合感。

产品细节

  • 头带：58% 棉/37% 聚酯纤维/5% 氨纶。连体衣：主身：60% 棉/37% 聚酯纤维/3% 氨纶。网布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IF0178-133

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。