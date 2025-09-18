Jordan Jumpman Timeout
大童法式毛圈短裤
26% 折让
Jordan Jumpman Timeout 大童法式毛圈短裤采用柔软法式毛圈面料，缔造舒适穿着感受；两侧配有口袋，便于安全存放小物件；弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感。种种匠心设计，打造出众工装短裤。可内搭紧身裤，提升包覆效果；亦可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 黑/海星橙
- 款式： FV2634-011
产品细节
- 棉/聚酯纤维
- 可机洗
