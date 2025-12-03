Jordan Legacy 2.0 8P
篮球
24% 折让
Jordan Legacy 2.0 8P 篮球采用匠心打造，室内户外均可助你畅快开练。整版抓握纹路，令你实现出色控球表现。
- 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属银/黑
- 款式： FB2300-855
其他细节
- 整版抓握纹路，塑就出色触球感和控球力，助你轻松驾驭不同场地
- 耐用外层，可轻松驾驭不同球场
- 凹槽设计，塑就出众控球表现
产品细节
- 面层材质：人造革
- 室内和户外均适用
- 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属银/黑
- 款式： FB2300-855
