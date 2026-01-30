 
Jordan Legacy 2.0 8P 篮球 - 黑/黑/黑/金属色

Jordan Legacy 2.0 8P

篮球

12% 折让

Jordan Legacy 2.0 8P 篮球采用匠心打造，室内户外均可助你畅快开练。整版抓握纹路，令你实现出色控球表现。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/金属色
  • 款式： FB2300-051

Jordan Legacy 2.0 8P

12% 折让

Jordan Legacy 2.0 8P 篮球采用匠心打造，室内户外均可助你畅快开练。整版抓握纹路，令你实现出色控球表现。

其他细节

  • 整版抓握纹路，塑就出色触球感和控球力，助你轻松驾驭不同场地
  • 耐用外层，可轻松驾驭不同球场
  • 凹槽设计，塑就出众控球表现

产品细节

  • 面层材质：人造革
  • 室内和户外均适用
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/金属色
  • 款式： FB2300-051

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。