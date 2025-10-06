 
Jordan Max Aura 6 男子运动鞋 - 白色/黑/金属色

Jordan Max Aura 6

男子运动鞋

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

成为日常穿搭佳选，这就是 Jordan Max Aura 6 男子运动鞋的设计初衷。鞋款借鉴 AJ14 的出众细节，将绗缝设计、经典中底和隐藏式系带系统巧妙结合，缔造舒适缓震体验。AJ14 Jumpman 徽章画龙点睛，打造出众得体造型。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属色
  • 款式： FQ8298-101

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
  • 可视 Air Max 缓震配置，铸就轻盈缓震性能
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 泡绵中底
  • 刺绣 Jumpman 设计
