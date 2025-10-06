Jordan Max Aura 6
男子运动鞋
成为日常穿搭佳选，这就是 Jordan Max Aura 6 男子运动鞋的设计初衷。鞋款借鉴 AJ14 的出众细节，将绗缝设计、经典中底和隐藏式系带系统巧妙结合，缔造舒适缓震体验。AJ14 Jumpman 徽章画龙点睛，打造出众得体造型。
- 显示颜色： 白色/黑/金属色
- 款式： FQ8298-101
Jordan Max Aura 6
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 可视 Air Max 缓震配置，铸就轻盈缓震性能
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 后跟提拉设计
- 泡绵中底
- 刺绣 Jumpman 设计
