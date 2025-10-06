 
Jordan MJ '85 下站东单大童T恤 - 燕麦色

MJ '85 下站东单大童T恤

Jordan MJ '85 下站东单大童T恤采用针织棉料，结合经典短袖版型和罗纹圆领设计，缔造休闲舒适的日常穿着体验。 可搭配 Jordan Dri-FIT 下站东单速干网眼布短裤，打造风格统一的造型，助你自在彰显个性风范。


  • 显示颜色： 燕麦色
  • 款式： II3169-140

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
