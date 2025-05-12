Jordan MJ Brooklyn Essentials
幼童法式毛圈长裤
¥199¥34942% 折让
无论是在操场上玩耍，还是在教室里学习，Jordan MJ Brooklyn Essentials 幼童法式毛圈长裤皆可轻松驾驭。 该长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，演绎经典版型。 弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；两侧和后身设有口袋，可供存放小物件。锥形裤腿搭配罗纹裤管口，为孩子带来舒适稳固的日常穿着体验。 可搭配 Jordan MJ Brooklyn Essentials 连帽衫，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7114-010
Jordan MJ Brooklyn Essentials
¥199¥34942% 折让
无论是在操场上玩耍，还是在教室里学习，Jordan MJ Brooklyn Essentials 幼童法式毛圈长裤皆可轻松驾驭。 该长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，演绎经典版型。 弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；两侧和后身设有口袋，可供存放小物件。锥形裤腿搭配罗纹裤管口，为孩子带来舒适稳固的日常穿着体验。 可搭配 Jordan MJ Brooklyn Essentials 连帽衫，打造风格统一的造型。
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7114-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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