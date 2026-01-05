Jordan Monarch 仿羊羔绒托特包采用独特的五边形外观设计，由仿羊羔绒面料制成，巧搭隐藏式磁扣提手，让你轻松为穿搭加分。宽敞主袋采用隐藏式按扣设计，内置多个口袋，便于有序收纳物品；底部拼接设有金属脚钉，帮助保护包袋，延长使用寿命。

Jordan Monarch 仿羊羔绒托特包采用独特的五边形外观设计，由仿羊羔绒面料制成，巧搭隐藏式磁扣提手，让你轻松为穿搭加分。宽敞主袋采用隐藏式按扣设计，内置多个口袋，便于有序收纳物品；底部拼接设有金属脚钉，帮助保护包袋，延长使用寿命。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。