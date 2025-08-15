 
Jordan Monogram 双肩包 - 校园红

Jordan Monogram

双肩包

10% 折让

Jordan Monogram 双肩包采用经典风格设计，空间充裕，便于轻松携带随身物品。拉链主袋内设有笔记本电脑保护套。正面拉链口袋，便于快速存取所需物品。可调节软垫肩带，缔造舒适携背体验。


  • 显示颜色： 校园红
  • 款式： FJ6784-636

Jordan Monogram

10% 折让

Jordan Monogram 双肩包采用经典风格设计，空间充裕，便于轻松携带随身物品。拉链主袋内设有笔记本电脑保护套。正面拉链口袋，便于快速存取所需物品。可调节软垫肩带，缔造舒适携背体验。

其他细节

  • 拉链主袋配有笔记本电脑保护套
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验

产品细节

  • 尺寸：318 x 152 x 432mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 校园红
  • 款式： FJ6784-636

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！133 配色采用的泼墨图案具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。