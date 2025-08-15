Jordan Monogram
双肩包
10% 折让
Jordan Monogram 双肩包采用经典风格设计，空间充裕，便于轻松携带随身物品。拉链主袋内设有笔记本电脑保护套。正面拉链口袋，便于快速存取所需物品。可调节软垫肩带，缔造舒适携背体验。
- 显示颜色： 校园红
- 款式： FJ6784-636
其他细节
- 拉链主袋配有笔记本电脑保护套
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
产品细节
- 尺寸：318 x 152 x 432mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
