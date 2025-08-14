 
Jordan Monogram 双肩包 - 牛仔蓝

Jordan

Monogram 双肩包

33% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan Monogram 双肩包采用牛仔布材料制成，巧搭整版“23”提花数字图案，助你轻松收纳日常所需物品，彰显高雅街头风范。 宽敞主袋采用双向拉链开合设计，内设拉链网眼布口袋，背面拉链隔层内设有加垫笔记本电脑保护套，帮助有序收纳物品。 正面拉链前袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适背携体验。


  • 显示颜色： 牛仔蓝
  • 款式： II6452-412

Jordan

33% 折让

Jordan Monogram 双肩包采用牛仔布材料制成，巧搭整版“23”提花数字图案，助你轻松收纳日常所需物品，彰显高雅街头风范。 宽敞主袋采用双向拉链开合设计，内设拉链网眼布口袋，背面拉链隔层内设有加垫笔记本电脑保护套，帮助有序收纳物品。 正面拉链前袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适背携体验。

产品细节

  • 尺寸：318 x 171 x 432 mm
  • 面料：棉/纤维素纤维。里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 牛仔蓝
  • 款式： II6452-412

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。