Jordan
Monogram 双肩包
32% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Monogram 双肩包采用耐用牛仔布材料，结合整版“23”数字图案，助你轻松收纳日常所需物品，彰显高雅街头风范。宽敞主袋采用双向拉链开合设计，内设拉链网眼布口袋和加垫平板电脑保护套，帮助有序收纳物品。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适携背体验。
- 显示颜色： 牛仔蓝
- 款式： IM4476-467
产品细节
- 尺寸：241 x 127 x 330 mm面料：棉/纤维素纤维。里料：聚酯纤维手洗
