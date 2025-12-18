Jordan
Monogram 合成翻毛皮行李包
10% 折让
Jordan Monogram 合成翻毛皮行李包采用柔软耐用的合成翻毛皮材料，结合整版数字压纹图案，时尚有型。 宽敞主袋内置拉链口袋，方便收纳小物件，无需来回翻找；提手搭配可拆卸可调节式肩带，打造多元携背方式。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IQ5742-410
Jordan
10% 折让
Jordan Monogram 合成翻毛皮行李包采用柔软耐用的合成翻毛皮材料，结合整版数字压纹图案，时尚有型。 宽敞主袋内置拉链口袋，方便收纳小物件，无需来回翻找；提手搭配可拆卸可调节式肩带，打造多元携背方式。
产品细节
- 尺寸：470 x 203 x 267 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IQ5742-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。