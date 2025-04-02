Jordan

Monogram 托特包

¥699

Jordan Monogram 托特包采用耐用牛仔布材料，结合整版“23”数字图案，便于携带随身物品，彰显时尚球员风范。 拉链主袋内置拉链口袋和小型笔记本电脑保护套，空间宽敞有序，为随身物品提供充裕的收纳空间。

  • 显示颜色： 牛仔蓝
  • 款式： II6430-432

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