Jordan
Monogram 托特包
20% 折让
Jordan Monogram 托特包采用耐用牛仔布材料，结合整版“23”提花数字图案，便于携带随身物品，彰显时尚球员风范。 拉链主袋内置拉链口袋和小型笔记本电脑保护套，空间宽敞有序，为随身物品提供充裕的收纳空间。
- 显示颜色： 牛仔蓝
- 款式： II6430-432
其他细节
- 提手加长设计，方便肩背
- 随附可拆卸行李牌，可供在旅途中认出你的托特包
产品细节
- 尺寸：375 x 152 x 279 mm
- 面料：棉/纤维素纤维。里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 牛仔蓝
- 款式： II6430-432
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
