Jordan Monogram
行李包
10% 折让
Jordan Monogram 行李包采用提花材料匠心打造。宽敞的内部设计，为装备营造充裕存储空间。巧搭可调节肩带，可轻松化身肩背包。
- 显示颜色： 校园红
- 款式： FJ6787-636
其他细节
大号拉链隔层，为装备营造充裕存储空间
产品细节
- 可调式肩带
- 尺寸：470 x 203 x 267 mm
- 面料：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
