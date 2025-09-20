Jordan
Monogram 行李包
Jordan Monogram 行李包采用耐用合成革，巧搭整版压纹数字图案，时尚有型，彰显不凡格调。宽敞主袋内置拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；提手设计，搭配可拆卸调节式肩带，提供不同携背选择。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： HV2856-045
产品细节
- 尺寸：470 x 203 x 267 mm
- 面料涂层：聚氨酯 (PU) 人造革。里料：聚酯纤维
- 手洗
