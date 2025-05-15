 

Jordan Monogram

行李包

¥759¥89915% 折让
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Jordan Monogram 行李包采用提花材料匠心打造。宽敞的内部设计，为装备营造充裕存储空间。巧搭可调节肩带，可轻松化身肩背包。


  • 显示颜色： 椰奶色
  • 款式： FJ6787-113

Jordan Monogram

¥759¥89915% 折让

Jordan Monogram 行李包采用提花材料匠心打造。宽敞的内部设计，为装备营造充裕存储空间。巧搭可调节肩带，可轻松化身肩背包。

其他细节

大号拉链隔层，为装备营造充裕存储空间

产品细节

  • 可调式肩带
  • 尺寸：470 x 203 x 267 mm
  • 面料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 椰奶色
  • 款式： FJ6787-113

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