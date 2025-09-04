Jordan
Mountainside 大童假两件式长袖T恤
¥349
Jordan Mountainside 大童假两件式长袖T恤采用针织棉料，赋予孩子适宜的舒适感受，同时不失时尚格调。 经典版型结合罗纹圆领设计，塑就舒适感受；撞色内袖，呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的外观。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO6177-010
Jordan
¥349
Jordan Mountainside 大童假两件式长袖T恤采用针织棉料，赋予孩子适宜的舒适感受，同时不失时尚格调。 经典版型结合罗纹圆领设计，塑就舒适感受；撞色内袖，呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的外观。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO6177-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。