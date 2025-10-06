Jordan
Mountainside 大童柔软加绒长裤
17% 折让
Jordan Mountainside 大童柔软加绒长裤匠心饰以金属色元素字标标志刺绣，采用柔软加绒针织面料结合经典长裤版型，塑就舒适穿着感受；弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感。可搭配 Jordan Mountainside 柔软套头连帽衫，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： IO6211-091
Jordan
产品细节
- 57% 聚酯纤维/43% 棉
- 可机洗
