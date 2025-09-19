Jordan
MVP 双肩包
17% 折让
Jordan MVP 双肩包采用匠心设计，轻松携带随身物品，彰显 Flight Club 风范。 采用耐用锦纶材料结合宽敞主袋，可收纳更换衣物或其他日常所需物品。 背面拉链隔层内置软垫套袋，为笔记本电脑和平板电脑提供出众防护。 正面口袋可存放随身物品，方便随时取用；侧边水壶袋，便于存放挚爱饮品。
- 显示颜色： 运动蓝
- 款式： IO2945-400
Jordan
其他细节
主袋内置拉链网眼布口袋，便于有序收纳物品
产品细节
- 尺寸：305 x 152 x 445 mm
- 面料：锦纶。背部面料/里料/填充物：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
