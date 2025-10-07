 
Jordan MVP 双肩包 - 运动蓝

Jordan

MVP 双肩包

36% 折让

Jordan MVP 双肩包采用匠心设计，轻松携带随身物品，彰显 Flight Club 风范。 采用耐用锦纶材料结合宽敞主袋，可收纳更换衣物或其他日常所需物品。 背面拉链隔层内置软垫套袋，为笔记本电脑和平板电脑提供出众防护。 正面口袋可存放随身物品，方便随时取用；侧边水壶袋，便于存放挚爱饮品。


  • 显示颜色： 运动蓝
  • 款式： IO2945-400

Jordan

其他细节

主袋内置拉链网眼布口袋，便于有序收纳物品

产品细节

  • 尺寸：305 x 152 x 445 mm
  • 面料：锦纶。背部面料/里料/填充物：聚酯纤维
  • 手洗
